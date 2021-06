Torino: furto di orologi e smartphone al centro Amazon di Torrazza, arrestato operaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri, nelle scorse ore, hanno arrestato per furto un operaio del centro Amazon di Torrazza Piemonte, nel Canavese, provincia di Torino. L’uomo, 30 anni, di Torino, è stato fermato dal personale di sicurezza del polo logistico a fine turno e trovato in possesso di alcuni orologi. Immediato l’intervento dei militai della Stazione di Cavagnolo, che hanno perquisito la macchina dell’uomo: all'interno hanno trovato altri orologi, bigiotteria e un hard disk. La perquisizione personale in caserma ha permesso di scoprire che il 30enne aveva decine di orologi e smartphone incollati con il nastro isolante sulla caviglia e sul petto. La refurtiva, per un valore complessivo di 11 mila euro, è stata restituita. (Rpi)