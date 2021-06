Giappone-Cina: Tokyo riconosce la Cina come "unico governo legittimo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone rispetta il principio cinese "Un Paese, due sistemi" e riconosce la Cina come l'unico governo legittimo. Lo ha dichiarato oggi il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo del Giappone, Katsunobu Kato, aggiungendo che "le relazioni con Taiwan sono per questioni pratiche, non governative". Le dichiarazioni da parte di Tokyo arrivano a seguito della protesta formale presentata ieri da Pechino contro le osservazioni del primo ministro Yoshihide Suga, che aveva definito Taiwan un "Paese" durante un dibattito parlamentare lo scorso 9 giugno. (Git)