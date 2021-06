Roma 2021: Masucci (Fit Cisl Lazio), nostre proposte su trasporti e mobilità per risolvere nodi cruciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo convinti – prosegue Masucci – che il compito del sindacato sia quello di assumere un ruolo propositivo, prima ancora che rivendicativo: in quanto agenti di prossimità, le organizzazioni sindacali sono collettrici delle istanze territoriali, e possono apportare contribuiti importanti. Va fatto tutto il possibile per risolvere problematiche che la Capitale si trascina da troppo tempo, e per disegnare una visione lungimirante, da perseguire con spirito pragmatico ed efficace". (Rer)