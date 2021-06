Russia: in alcune regioni divario di reddito tra ricchi e poveri fino a 10 volte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le regioni della Russia in cui nel 2020 è stata rilevata una maggiore differenza di reddito tra le diverse fasce della popolazione figurano Mosca i distretti autonomi di Yamalo-Nenets e Nenets, la Chukotka e Sakhalin. In queste regioni, i redditi dei più ricchi hanno superato quelli dei poveri da otto a dieci volte. È quanto si apprende dal quotidiano "Izvestija" che fa riferimento ad uno studio della società internazionale di audit e consulenza FinExpertiza. In testa alla classifica il circondario autonomo di Jamalo-Nenets dove il gruppo più ricco della popolazione riceve 10,2 volte della fascia più povera. Nella capitale la differenza di reddito tra i più ricchi ed i più poveri è pari a 8,7 volte. Si osserva una forbice accentuata anche a San Pietroburgo (8,1 volte), Krasnodar (8 volte), regione di Sverdlovsk (7,9 volte). La disparità di reddito nell'Estremo oriente risulta accentuata in Jakutia (7,9 volte), Chukotka (8,5), Sakhalin (8,3 volte). La differenza di reddito tra strati della popolazione è minore in Karachay-Cherkessia (5,3 volte), Kostroma 5,4 volte; Regione autonoma ebraica (5,4 volte). Anche le oblast di Khakassia, Inguscezia, Kirovskaya, Crimea, Novgorodskaya e Vladimirskaya si sono rivelate regioni con un piccolo divario nei redditi dei cittadini. In media, il reddito dei russi nel 2020 è stato di 35,7 mila rubli al mese (407 euro). Il 20 per cento dei cittadini con il reddito più alto ha ricevuto circa 82.500 rubli al mese (circa 940 mila euro), un quinto dei meno abbienti 9.880 rubli al mese (112 euro). Il 20 per cento più povero dei russi rappresentava circa il 5,5 del reddito totale della popolazione e il 20 per cento più ricco il 46,2 per cento.(Rum)