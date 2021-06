Bulgaria-Repubblica Ceca: ministro Esteri ceco oggi in visita a Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Jakub Kulhanek, è oggi in visita in Bulgaria. Lo rende noto il quotidiano "Denik N". A Sofia sarà ricevuto dall'omologo Svetlan Stoev e dal ministro della Sanità, Stoycho Katsarov. Il capo della diplomazia di Praga vuole parlare, prima dell'inizio della stagione turistica, delle condizioni alle quali i suoi concittadini potranno viaggiare in Bulgaria. I colloqui includeranno anche una discussione su temi di rilevanza regionale e internazionale, a partire dall'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali. (Vap)