G7: Johnson, obiettivo è fornire 1 miliardo di vaccini Covid a Paesi in via di sviluppo

- Il G7 deve avere l'obiettivo di fornire un miliardo di dosi di vaccino contro il coronavirus ai Paesi in via di sviluppo entro la fine del 2022. Lo sostiene il primo ministro britannico Boris Johnson in un editoriale pubblicato sul quotidiano francese "Le Monde". "Niente di simile è stato tentato fino ad oggi ma consiglierei a coloro che ne dubitano della possibilità di riuscire di ispirarsi ai successi inediti già realizzati in condizioni particolarmente difficili", spiega il primo ministro britannico. "Il nostro compito comune è quello di superare la pandemia, di minimizzare il rischio di recidività e di ricostruire meglio dopo questa tragedia", ha scritto Johnson. "I nostri sforzi saranno stati vani se un nuovo virus mortale dovesse apparire e seminare a sua volta il disastro. Ecco perché dobbiamo rafforzare la nostra capacità collettiva nell'impedire una nuova pandemia", ha aggiunto il premier.(Frp)