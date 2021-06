© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.373 i nuovi casi di coronavirus registrati in Tunisia su un totale di 7.057 di campioni eseguiti in data 9 giugno. Lo riporta il bollettino quotidiano sulla situazione epidemiologica redatto dal ministero della Salute. Il ministero ha annunciato che sono stati registrati 76 decessi, portando il totale delle vittime a 13.305. La percentuale di test positivi è stata del 33,53 per cento. (Tut)