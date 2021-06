Mediterraneo: oggi in Grecia riunione ministeriale del Med 7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi alla presenza del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, si sta svolgendo ad Atene l'incontro dei ministri degli Esteri e degli Affari europei dei Paesi dell'Unione europea che si affacciano sul Mediterraneo (Med7 - Grecia, Italia, Francia, Cipro, Spagna, Portogallo e Malta). Per l'Italia, secondo quanto riferisce il profilo Twitter del ministero degli Esteri di Atene, è presente il sottosegretario agli Affari europei Vincenzo Amendola. Lo scopo dell'incontro è quello di preparare il terreno per il prossimo summit dei capi di Stato e di governo del formato di cooperazione Med 7, in programma sempre in Grecia a settembre. La riunione ministeriale di oggi è stata convocata dal vice ministro degli Esteri greco incaricato per gli Affari europei, Miltiadis Varvitsiotis. Al termine dell'incontro, attorno alle 12:45 ora greca, i ministri partecipanti rilasceranno delle dichiarazioni congiunte alla stampa. La gestione della pandemia del Covid-19, il Recovery Fund, la transizione verde e digitale, il pilastro europeo dei diritti sociali, l'immigrazione, la situazione nel Mediterraneo orientale, la cooperazione con il vicinato meridionale e la tutela dell'ambiente nel Mediterraneo, sono i temi centrali della riunione. (Gra)