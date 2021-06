Regno Unito: economia cresce del 2,3 per cento ad aprile, dato più alto da luglio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Regno Unito è cresciuta del 2,3 per cento nel mese di aprile, secondo nuovi dati ufficiali rilasciati dall'Ufficio nazionale di statistica (Ons). Si tratta del maggior incremento da luglio 2020. La ripresa sarebbe dovuta principalmente alla riapertura di tutte le attività commerciali non essenziali e di pub e ristoranti, insieme alla ripresa dell'acquisto di veicoli da parte dei privati. Nonostante l'importante crescita, il Pil britannico risulta ancora essere il 3,7 per cento inferiore rispetto ai livelli pre pandemia, ma il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak ha commentato positivamente il dato, affermando che sarebbe "un segno promettente che la nostra economia sta iniziando a recuperare". (Rel)