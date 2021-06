Libia: Tripoli auspica ripristino voli civili verso l’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia spera di poter presto ripristinare i collegamenti aerei civili con l’Europa, una circostanza che potrebbe anche favorire il commercio e gli scambi dei Paesi europei verso l’Africa. Lo ha detto Il ministro dell'Economia e del commercio del governo di unità nazionale della Libia, Muhammad al Hawij, in un incontro con il ministro di britannico per il Medio Oriente e il Nord Africa, James Cleverly. Durante il colloquio, che si è tenuto a Tripoli, alla presenza dell'ambasciatore del Regno Unito, Nicholas Hopton, il ministro ha parlato del ruolo del Regno Unito nella riapertura dello spazio aereo europeo alle compagnie aeree in Libia, esprimendo l'importanza di un passo che contribuirà a promuovere il commercio tra Regno Unito e paesi africani, data la strategica posizione geografica della Libia. Al Hwaij ha espresso l'importanza della cooperazione con il Regno Unito nel campo della consulenza tecnica allo scopo di diversificare l'economia libica, citando in particolare progetti energetici e l'importanza di favorire lo sviluppo della regione meridionale libica del Fezzan, circostanza che potrebbe contribuire a ridurre i flussi migratori illegali. Al Hawij ha infine sottolineato l'importanza di facilitare l'ottenimento di un visto britannico per i libici al fine di facilitare gli spostamenti. (Lit)