Imprese: Hsbc pone due nuove figure alla guida della crescita nella regione asiatica

- Il gruppo bancario Hsbc Holdings ha deciso di nominare due responsabili delle operazioni in Asia, a dimostrazione dell'importanza attribuita dalla banca al progressivo riorientamento delle operazioni verso quella regione, e in segno di riconoscimento per il ruolo assunto nell'arco dell'ultimo decennio dal responsabile uscente, Peter Wong, nel riportare la banca con sede a Londra più vicina alle sue radici asiatiche. Questa settimana l'azienda ha nominato co-amministratori delegati per l'Asia pacifico David Liao, già responsabile del global banking per quella regione, e l'ad di Hsbc per l'India, Surendra Rosha. La doppia nomina ha effetto immediato: i due nuovi ad assumeranno l'incarico di Wong, che guidava le operazioni di Hsbc in Asia dal 2010. Wong diverrà presidente non esecutivo di Hongkong and Shanghai Banking Corp. l'unitò locale della banca, e consigliere dei vertici del gruppo, l'ad Noel Quinn e il presidente Mark Tucker. (Cip)