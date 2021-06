Corea del Sud: Lee Jun-seok è il nuovo leader del partito Ppp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ppp ha trionfato alle elezioni amministrative che si sono tenute in Corea del Sud lo scorso 7 aprile. Il candidato del Partito Oh Se-hoon è stato eletto sindaco di Seul sconfiggendo l'avversario del Partito democratico (Dp) Park Yong-sun con il 59 per cento delle preferenze contro il 37,7 per cento dell’avversario. Le elezioni amministrative a Seul sono state convocate dopo che il sindaco Park Won-soon (Dp) si è tolto la vita lo scorso luglio dopo essere stato accusato di molestie sessuali da una collaboratrice. Oh, 60 anni, era già stato sindaco di Seul tra il 2006 e il 2011. Si era dimesso a metà del secondo mandato in segno di protesta contro la decisione del consiglio municipale, dominato dall’opposizione, di introdurre programmi di mensa scolastica per tutti gli studenti. Il voto si è tenuto anche a Busan, seconda maggiore città del Paese, dove il candidato del Ppp Park Heong-joon ha avuto la meglio sul rivale del Dp Kim Young-choon con il 64 per cento contro il 33 per cento. I risultati delle amministrative dello scorso aprile sono stati colti come un pessimo segnale per il Partito democratico in vista delle presidenziali che si terranno a marzo del 2022. (Git)