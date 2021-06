Perù: Sagasti chiama Vargas Llosa per "abbassare tensione", lo scrittore denuncia ingerenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sagasti si è difeso con una serie di tweet pubblicati sul suo account: “Il compito di un capo di Stato è quello di mantenere la serenità e la calma del Paese nei momenti difficili e complessi. In quello sforzo, ho contattato diverse persone che, da ciò che ho capito, hanno contatti con entrambi i candidati. La mia richiesta era la stessa per entrambi: abbassare la tensione e aspettare i risultati ufficiali. Una di quelle persone era Mario Vargas Llosa”, ha scritto Sagasti. “Deploro la distorsione e l'errata interpretazione di un'azione volta a mantenere la tranquillità in un ambiente così polarizzato, complesso e difficile, pieno di bugie e distorsioni, come quello che stiamo vivendo. Non farò passare bugie o false interpretazioni delle mie parole e azioni da parte dei nemici della democrazia. Continuerò nei miei sforzi per cercare il meglio per il nostro Paese, e lo farò fino all'ultimo minuto della mia amministrazione”, ha scritto il capo dello stato. (segue) (Brb)