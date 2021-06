Roma: vendita a ristoranti di olio d'oliva contraffatto con clorofilla, perquisizioni in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nas di Roma e dell’Arma territoriale competente, congiuntamente ai finanzieri del comando provinciale di Roma - III Nucleo operativo metropolitano e compagnia di Frascati, questi ultimi per gli aspetti connessi ai reati tributari e finanziari, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di 3 persone ed altrettante attività commerciali nell’ambito del contrasto alle frodi in commercio nel settore delle sofisticazioni alimentari. Il provvedimento scaturisce da attività info-investigativa dei carabinieri del Nas, che ha fatto emergere condotte delittuose degli indagati, i quali operavano, in concorso fra loro, nel territorio di Roma e provincia commercializzando olio di oliva (anche extravergine) contraffatto, mediante miscelazione di olio di semi e clorofilla e utilizzo di etichette di marchi palesemente falsificati. L’alimento veniva poi venduto a ristoranti, pizzerie e panifici della Capitale. (segue) (Rer)