Roma: vendita a ristoranti di olio d'oliva contraffatto con clorofilla, perquisizioni in corso (2)

- Nel corso delle operazioni è stato tratto in arresto uno degli indagati per “furto aggravato di energia elettrica” e posto sotto sequestro il relativo deposito alimenti abusivo (del valore stimato di 450.000 euro), con all’interno centinaia di litri di olio di semi e decine di chilogrammi di alimenti (di varie tipologie), è stata trovata cocaina, oltre a 1.500 euro in contanti, e denunciato a piede libero un soggetto per “detenzione di sostanza stupefacente” e sono state sequestrate decine di etichette contraffatte e varia documentazione probatoria. (Rer)