Giappone: rapporto denuncia collusione tra ministero del Commercio e Toshiba (2)

- Il rapporto pubblicato ieri rappresenta l'esito di una indagine indipendente intrapresa per effetto di una risoluzione votata dagli azionisti di Toshiba in occasione di un consiglio straordinario lo scorso marzo. Secondo il rapporto, il ministero del Commercio sarebbe coinvolto nella vicenda tramite un ex consigliere del ministero, cui le due parti si sarebbero rivolte per trovare regolamenti utili ad alterare gli equilibri interni al consiglio degli azionisti. Lo scorso anno è entrata in vigore in Giappone una versione aggiornata della Legge sugli exchange e il commercio estero, che richiede agli investitori con quote superiori all'1 per cento in aziende strategiche di informare preventivamente le autorità giapponesi. Nel rapporto pubblicato ieri vengono anche illustrati nel dettaglio contatti tra Toshiba e il primo ministro Yoshihide Suga, che all'epoca dei fatti era consigliere capo di Gabinetto e portavoce del governo di Shinzo Abe. (Git)