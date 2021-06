Venezuela: ultimi pagamenti per vaccini anti Covid-19 Covax bloccati da banca svizzera Ubs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ultime quattro quote del pagamento fatto dal governo del Venezuela per avere accesso ai vaccini anti Covid-19 del meccanismo Covax, dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sono state bloccate dalla banca svizzera Ubs. E’ quanto si legge in un comunione scritta indirizzata da Covax all’ambasciatore del Venezuela presso le Nazioni Unite, Hector Constant Rosales, e resa pubblica dalla vicepresidente Delcy Rodríguez. Covax conferma di avere ricevuto dallo scorso 13 aprile 12 transazioni per un totale di 109 milioni di dollari, a cui mancherebbero per saldare il dovuto 10 milioni di dollari. Quanto ai quattro pagamenti mancanti Covax conferma di avere ricevuto una notifica dalla banca svizzera Ubs secondo cui i pagamenti sono stati bloccati e sono in corso di verifica. (segue) (Vec)