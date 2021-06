Venezuela: ultimi pagamenti per vaccini anti Covid-19 Covax bloccati da banca svizzera Ubs (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dichiarato che quattro quote destinate al pagamento per accedere ai vaccini anti-Covid del meccanismo Covax sono state bloccate a causa delle sanzioni internazionali imposte al governo di Nicolas Maduro. Rodríguez ha parlato durante una conferenza internazionale sull’impatto delle sanzioni. In precedenza il direttore del Dipartimento di emergenza e preparazione alle catastrofi dell'Organizzazione panamericana della sanità (Paho) aveva dichiarato che il governo del Venezuela deve ancora versare al meccanismo Covax un totale di 10 milioni di dollari per le dosi di vaccino contro il Covid-19 destinate al Paese ma non per questo il processo a sostegno di Caracas verrà interrotto. (segue) (Vec)