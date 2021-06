Roma: niente sgombero a immobile Caravaggio, presidio dalle 5 "non andiamo via senza garanzie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doveva svolgersi questa mattina lo sgombero dell'immobile di via del Caravaggio, a Tor Marancia, occupato da 105 famiglie, ma lo sfratto non è stato eseguito. Residenti, associazioni e cittadini si sono radunati all'ingresso dell'edificio questa mattina a partire dalle 5 in attesa delle forze dell'ordine per una "barricata solidale". Caffè e colazione per chi è arrivato questa mattina alle prime luci dell'alba per sostenere la manifestazione degli occupanti. "Si è svolto ieri il tavolo provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in cui si è discusso del piano sgomberi ma non abbiamo ancora informazioni su cosa sia stato deciso", ha detto Paolo, un attivista, al microfono. "Ieri la questura ci ha convocati alle 10:30 e il dirigente della digos ci ha chiesto stato dell'arte della trattativa con Regione Lazio il comune di Roma e Ater. Abbiamo spiegato quello che abbiamo messo in moto e ribadito che non siamo assolutamente d'accordo se l'intenzione è accelerare i meccanismi di trattativa per invitare le persone ad uscire dall'edificio, e la cittadinanza ci sostiene". (segue) (Rer)