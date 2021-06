Economia: ministro Patuanelli, dobbiamo parlare agli imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo Movimento 5 stelle deve fare una cosa: parlare alle imprese". Per Stefano Patuanelli, capodelegazione dei Cinque stelle al governo e ministro dell'Agricoltura, è qualcosa di più di una convinzione ereditata dalla passata esperienza al ministero dello Sviluppo economico: "Deve essere un nostro tratto identitario — dice a "la Stampa"—, rivolgendoci soprattutto agli autonomi, alle partite Iva, agli artigiani, alla micro-impresa". Una svolta, rispetto al vecchio Movimento a trazione meridionale. "L'attenzione per il tessuto imprenditoriale era già nel nostro dna, ma se questa è stata la lettura data da tutti fino ad oggi, evidentemente qualcosa abbiamo sbagliato. Non abbiamo mai pensato, però, di poter essere trainati solo dal Sud. E se nell'identità del M5S c'è sempre stata la salvaguardia dei diritti dei più deboli, allora dobbiamo renderci conto che in questo periodo storico i commercianti, gli autonomi, gli artigiani, sono anch'essi in una situazione di debolezza. Iniziamo a fare proposte che possano migliorare la loro condizione". Ne ha già in mente qualcuna: "Ripartirei da un piano che chiamerei Transizione 5.0, con al centro la cedibilità del credito di imposta, un elemento essenziale per far ripartire la microimpresa. Si devono trovare delle soluzione per superare le perplessità di Eurostat e della Ragioneria. È essenziale che anche le Pmi e la microimpresa possano investire con più forza e vedersi abbassare il carico fiscale", ha concluso Patuanelli. (Res)