Economia: viceministra Castelli, scaglionare i pagamenti delle cartelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dilazioni e proroghe in corso di valutazione per le scadenze fiscali. Allo studio del Governo un meccanismo per evitare il maxi recupero dei versamenti per le cartelle esattoriali sospese in scadenza il 2 agosto, lo slittamento degli acconti del 30 giugno per le partite Iva e il rinvio del termine del 10 settembre per accedere alla perequazione del fondo perduto con l'invio della dichiarazione dei redditi. La viceministra dell'Economia, Laura Castelli, in una intervista a "Il Sole 24 Ore" spiega che "il Parlamento durante il dibattito che è appena iniziato sulla conversione del Sostegni 2 sta ragionando su come 'ammorbidire' quelle 16 rate che vanno in scadenza il 2 agosto". L'obiettivo è di evitare che "un numero alto come quello di cui stiamo parlando di rate" si vada ad accumulare mettendo in difficoltà i contribuenti in maggiore di liquidità. Al momento "nessuna promessa, ma c'è un lavoro costante e dettagliato" su questo punto. Il calendario, però, spaventa i contribuenti e gli intermediari che li assistono. Altro aspetto caldo è l'anticipo al 10 settembre del termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni per ricalcolare i contributi del fondo perduto in base agli utili. Un tema che sta a cuore dei commercialisti, I quali hanno già formalizzato una richiesta per far slittare la scadenza. "Questa misura è stata molto voluta da tutto il Governo, perché ci permette di tirare le somme e vedere cosa è successo, cosa da intervenire sui dati reali", ha detto la viceministra, che poi ha aggiunto: "Sappiamo della richiesta dei commerciali, ma teniamo a mente che pi la scadenza della presentazione delle dichiarazioni si allunga e più tardi le aziende riceveranno le risorse", ha concluso Castelli. (Res)