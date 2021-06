Credito: Patuelli (Abi), portiamo qui l'anti-riciclaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in un momento in cui l'Europa guarda all'Italia con maggiore benevolenza e in cui l'Italia esprime autorevolezza e impegno nelle istituzioni dell'Unione. Mi sembra dunque il momento opportuno per chiedere di riequilibrare la dislocazione delle istituzioni finanziarie, candidando il nostro Paese a ospitare la sede dell'Autorità Europea Antiriciclaggio". Lo ha detto a "La Stampa" il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, che ha scritto al presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro dell'Economia Daniele Franco e al titolare degli Esteri Luigi Di Maio, proponendo che il governo assuma l'iniziativa presso Bruxelles affinché l'Italia abbia la sua authority finanziaria, vincendo così la concorrenza di paesi come Germania e Polonia. Patuelli spiega perché il nostro Paese si deve candidare: "Primo perché l'Italia fino a luglio dello scorso anno, fino alla decisione iniziale dell'Ue sul Recovery Fund, si sentiva un po' negletta. Ma il Recovery è l'inizio, non è anche la fine del tutto. E poi perché non si capisce perché il criterio distributivo delle autorità che è stato usato anche per piccoli o piccolissimi stati, non debba riguardare anche l'Italia, che è uno dei tre principali paesi non solo fondatori ma anche dal punto di vista dimensionale". "Non c'è - aggiunge - argomentazione logica contro questa proposta. La presenza di istituzioni europee sul territorio italiano permette di meglio conoscere e considerare l'Ue da parte di tutti i cittadini. L'avvicina fisicamente". Quanto alle credenziali che ha l'Italia per occuparsi di antiriciclaggio, "nel nostro Paese non si sono verificati scandali di riciclaggio che, invece, hanno colpito altri paesi Ue. Abbiamo autorità di vigilanza molto all'avanguardia in materia. Le banche, poi, sono artefici di quasi i due terzi del totale delle segnalazioni delle possibili operazioni di riciclaggio. Vi è un impegno formidabile sui temi della legalità. Abbiamo competenze giuridiche assai diffuse. Non vi sono motivazioni contrarie, solo a favore", ha concluso Patuelli. (Res)