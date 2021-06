G7: premier inglese Johnson, dobbiamo ricostruire un mondo migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che "per la prima volta dall'inizio di questa catastrofe, i leader del G7 si incontreranno di persona per un vertice che presiederò io stesso in Cornovaglia, nel Regno Unito. Ho invitato anche i primi ministri dell'India e dell'Australia e i presidenti della Corea del Sud e del Sudafrica, per un confronto più ampio con altre democrazie". "Abbiamo - continua - un obiettivo condiviso: quello di vincere la pandemia, ridurre al minimo il rischio di nuovi eventi simili e ricostruire società migliori dalle macerie di questa tragedia. Intorno al tavolo in Cornovaglia saranno presenti le maggiori economie del mondo, pronte a mobilitare le proprie capacità contro un nemico comune". Johnson desidera che il G7 fissi "un obiettivo impegnativo ma necessario: fornire 1 miliardo di dosi ai Paesi in via di sviluppo per vaccinare tutte le persone nel mondo entro la fine del prossimo anno. Nessuno ha mai tentato un'impresa simile prima d'ora e, se dubitate che sia possibile, vi esorto a farvi ispirare dalle gesta straordinarie già compiute nelle avversità di questa pandemia". "Questo vertice del G7 - osserva infine il premier britannico - servirà anche ad accelerare lo sviluppo di vaccini, terapie e test per qualsiasi nuovo virus, con l'obiettivo di passare da 300 a 100 giorni. Oltre a contenere il rischio di nuove catastrofi, dobbiamo ricostruire delle società migliori e porre le basi per una ripresa economica globale su fondamenta più ecologiche e più eque. Chiederò al G7 e ai Paesi ospiti di raccogliere 5 miliardi di dollari per le scuole nei Paesi in via di sviluppo. Sta a ciascuno di noi dimostrare, ora, di essere all'altezza", ha concluso Johnson. (Res)