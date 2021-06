Nicaragua: Ue condanna azioni del governo di Ortega contro opposizione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso modo anche le Nazioni Unite hanno nuovamente espresso preoccupazione per l'ondata di arresti di esponenti dell'opposizione in Nicaragua, tra cui quattro aspiranti candidati alle elezioni presidenziali, e ha chiesto la loro immediata liberazione. L'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani "sta seguendo le allarmanti notizie delle ultime ore. Oggi quattro leader dell'opposizione sono stati arrestati arbitrariamente. Sono già sei nell'ultima settimana, di cui quattro candidati alla presidenza", si legge in un tweet pubblicato dall'agenzia delle Nazioni Unite, che chiede alle autorità del Nicaragua la "liberazione immediata di tutte queste persone" e la "fine di tutte le persecuzioni contro gli oppositori". (segue) (Mec)