Nicaragua: Ue condanna azioni del governo di Ortega contro opposizione (6)

- In un comunicato diffuso il 28 maggio le Nazioni Unite avevano espresso inoltre "preoccupazione per la trasparenza e la credibilità" del processo elettorale in Nicaragua. L'Ufficio Onu per i diritti umani ha criticato le misure adottate dalle autorità contro partiti politici, candidati e giornalisti indipendenti. Lo scioglimento dei partiti politici e l'avvio di indagini penali che potrebbero portare alla squalifica dei candidati dell'opposizione senza un giusto processo, si legge, "pregiudica non solo il diritto di candidarsi alle elezioni, ma anche il diritto degli elettori di eleggere i candidati di propria scelta". La nuova legge elettorale, prosegue il comunicato, è l'ultima di una serie di leggi adottate dall'Assemblea nazionale che limitano inutilmente e in modo sproporzionato i diritti umani, in particolare dei membri delle organizzazioni della società civile, dei difensori dei diritti umani, dei giornalisti e dei leader politici e sociali. (Mec)