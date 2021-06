Usa-Regno Unito: accordo Biden- Johnson per una nuova "Carta atlantica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, hanno firmato una nuova "Carta atlantica" per la promozione della democrazia, dei diritti umani, della della libera circolazione di merci e persone e della sicurezza informatica a livello globale. I due leader si sono incontrati in presenza per la prima volta ieri, 10 giugno, alla vigilia del summit del G7 che si terrà da oggi a Carbis Bay, in Cornovaglia. La nuova "Carta atlantica" pone l'accento sull'importanza del multilateralismo, sull'edificazione di un sistema del commercio globale equo e sostenibile, sul rafforzamento della fornitura di vaccini contro il coronavirus e la libera circolazione delle persone. Il documento è stato studiato dai governi dei due Paesi alleati sul modello dell'atto diplomatico sottoscritto dal presidente Franklin D. Roosevelt e dal primo ministro Winston Churchill il 14 agosto 1941. La Carta del 1941 enunciava alcuni dei principi fondamentali del futuro ordine mondiale: tra questi il divieto di espansione territoriale, l'autodeterminazione interna ed esterna, il diritto alla democrazia e all'autogoverno, la pace come libertà dal bisogno. la rinuncia all'uso della forza e la libertà di commercio e navigazione. (segue) (Res)