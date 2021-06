Usa-Regno Unito: accordo Biden- Johnson per una nuova "Carta atlantica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine dell'incontro con il presidente Usa, Johnson ha dichiarato che "il rapporto tra il Nord America e l'Europa incarnato dalla 'Carta atlantica' del 1941, che oggi abbiamo rinnovato, (...) è di enorme valenza strategica per la prosperità e la sicurezza mondiali per tutti i valori che condividiamo: la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto". La nuova Carta fa riferimento a nuove sfide come la minaccia posta dagli attacchi informatici, l'azione sul fronte del mutamento climatico e della tutela della biodiversità, e la lotta e la ripresa dalla pandemia di coronavirus. Gli indirizzi enunciati nella Carta dovrebbero trovare attuazione concreta in una serie di nuove direttive politiche che verranno concordate oggi dai leader dei due Paesi, incluso il ripristino dei viaggi tra Stati Uniti e Regno Unito il più rapidamente possibile. (Res)