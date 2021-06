Australia: il Cio voterà la conduzione delle Olimpiadi 2032 a Brisbane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio esecutivo del Comitato olimpico internazionale (Cio) ha deciso all'unanimità di proporre la città australiana di Brisbane come ospite dei Giochi olimpici e paralimpici del 2032. La decisione dovrà essere sottoposta al voto dei membri durante la seconda giornata della prossima sessione del Cio in programma a Tokyo il prossimo 21 luglio, appena due giorni prima dell'apertura dei Giochi estivi in programma nella capitale giapp0onese. Il presidente del Cio, Thomas Bach, ha però confermato che Brisbane è l'unica città candidata ad ospitare l'edizione 2032 delle Olimpiadi, ed ha definito la candidatura della città australiana come "irresistibile". Brisbane sarebbe la terza città australiana a ospitare i Giochi olimpici, dopo Melbourne nel 1956 e Sydney nel 2000. (segue) (Res)