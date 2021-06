Usa: Covid, due positivi a bordo di una nave crociera per soli vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone a bordo di una nave da crociera della compagnia Celebrity sono risultate positive al coronavirus, nonostante la crociera in questione fosse riservata a sole persone vaccinate contro la Covid-19. Lo ha annunciato tramite una nota l'azienda stessa, secondo cui i due passeggeri a bordo della nave Celebrity Millennium, in navigazione nell'Atlantico, sono risultati positivi "alla fine della crociera", dopo essersi sottoposti a tampone 72 ore prima del rientro della nave negli Stati Uniti. Secondo la nota, "i due soggetti sono asintomatici a sono attualmente in isolamento e monitorati dal nostro team medico". L'azienda ha già avviato il tracciamento dei contatti della coppia, che come tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio della nave aveva dovuto fornire prova di avvenuta vaccinazione e un tampone negativo al coronavirus prima dell'imbarco da St Maarten, lo scorso 5 giugno. La nave da crociera è la prima ad essere partita con a bordo passeggeri statunitensi dal blocco del settore causato dalla pandemia lo scorso anno. (Nys)