Usa: governatore Texas Abbott annuncia costruzione di un muro al confine col Messico

- Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha presentato ieri, 10 giugno, un piano della sua amministrazione per procedere autonomamente alla costruzione di un muro al confine meridionale dello Stato con il Messico, per arginare la crisi migratoria che ha investito il Texas dall'inizio di quest'anno. Abbott ha presentato il piano durante un "summit sulla sicurezza al confine" con i vertici delle agenzie di sicurezza statali. Il governatore ha puntato l'indice contro l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e contro il Congresso federali, colpevoli a suo dire di aver opposto una sostanziale inazione alla crisi migratoria in atto. "Annuncerò la prossima settimana un piano per la costruzione di un muro di confine nello Stato del Texas", ha dichiarato Abbott. "La crisi di confine non è una bazzecola. Il confine con il Messico non è una meta turistica per i membri del Congresso, da visitare prima di tornare a Washington a far nulla", ha accusato il governatore. (segue) (Nys)