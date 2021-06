Usa: governatore Texas Abbott annuncia costruzione di un muro al confine col Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Abbott, "è necessario un cambiamento netto" per tutelare le comunità texane dall'impatto dei vasti flussi illegali di migranti, droga e altre merci di contrabbando. "Quel che sappiamo è che la crisi di confine sta mettendo in ginocchio i nostri agricoltori, gli allevatori, tutti gli abitanti della regione di confine. Abbott ha accusato apertamente la Casa Bianca e la sua "politica dei confini aperti". Secondo fonti di stampa locali, Abbott intende dare ordine che i lavori di costruzione del muro di confine abbiano inizio immediatamente in "punti caldi" del confine come Del Rio, dove si è svolto l'incontro di ieri. Abbott ha infine anticipato una dichiarazione di emergenza la prossima settimana, primo passo procedurale per la presentazione di un nuovo piano di sicurezza. (Nys)