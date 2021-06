Cina-Taiwan: Covid, Pechino pronta ad accogliere i taiwanesi che vogliono vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina si è detto pronto ad accogliere tutti gli abitanti di Taiwan che intendono farsi vaccinare contro la Covid-19, ed ha rinnovato la richiesta a Taipei a "rimuovere tutti gli ostacoli" e consentire che i taiwanesi possano avere accetto ai vaccini "altamente efficaci" sviluppati dalla Cina. L'annuncio si inserisce nel contesto delle forti tensioni innescate attraverso lo stretto di Taiwan dalla denuncia del governo di Taipei, che il mese scorso ha accusato pechino di boicottare deliberatamente la campagna vaccinale nell'Isola. La Cina ha offerto già il mese scorso di fornire vaccini di produzione cinese a Taipei, alle prese con una ondata di contagi da Covid.19. La presidente taiwanese Tsai Ing-web ha però accusato Pechino di aver esercitato la propria influenza per spingere i produttori di vaccini non cinesi a non inviare forniture all'Isola. (segue) (Cip)