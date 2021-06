Cina-Taiwan: Covid, Pechino pronta ad accogliere i taiwanesi che vogliono vaccinarsi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo riguardo, il portavoce Zhu ha detto che "sono stati presi accordi adeguati, l'esclusione di Taiwan dall'Assemblea è stata necessaria per soffocare le forze indipendentiste". In risposta all'esclusione dall'assemblea e a seguito del recente aumento di casi Covid-19 a Taiwan, il ministro degli Esteri di Taipei Joseph Wu ha dichiarato il 24 maggio, tramite una lettera di protesta rivolta all'Oms che "i virus non conoscono confini e che l'isola non può rimanere in disparte: non dovrebbe esserci un vuoto nella prevenzione globale delle malattie". Taiwan ha espresso il suo "profondo dispiacere" per la "continua indifferenza verso i diritti alla salute dei 23,5 milioni di taiwanesi da parte dell'Oms". (Cip)