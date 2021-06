Corea del Sud: Covid, restrizioni prorogate di tre settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha prorogato per altre tre settimane le misure di distanziamento sociale in vigore nel Paese per contenere la pandemia di coronavirus, in assenza di un calo apprezzabile del bilancio giornaliero dei contagi, che da settimane continua ad attestarsi attorno ai 600 casi. Nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie del Paese hanno segnalato 566 nuove diagnosi di positività alla Covid-19, inclusi 594 casi di trasmissione locale del virus. Secondo l'Agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca), il bilancio della pandemia è aumentato così a 146.859 casi e 1.981 decessi. Secondo il governo, 10,6 milioni di persone, pari ad oltre il 20 per cento della popolazione sudcoreana, hanno ricevuto almeno una dose del vaccino contro il coronavirus. Ormai da mesi i contagi giornalieri variano da 400 a 700, a causa della continua emersione di focolai di infezione locali. Il governo assumerà formalmente una decisione in merito alla proroga delle misure emergenziali domani, 11 giugno. Al momento l'area metropolitana di Seul è sottoposta al livello 2 nella scala delle misure di distanziamento sociale approntata dal governo, mentre il resto del Paese si trova al livello 1,5. (segue) (Git)