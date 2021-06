Ecuador: ministro Salute, bambini oltre i 3 anni riceveranno vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute dell'Ecuador, Ximena Garzón, ha riferito che dalla fine di agosto 2021 il governo prevede di iniziare a somministrare il vaccino anti-Covid anche ai bambini. Nel corso di un'intervista al quotidiano "El Comercio" il ministro ha spiegato che dal momento che l'azienda farmaceutica cinese Sinovac ha appena indicato che il proprio vaccino CoronaVac è adatto all'uso infantile, si potrà procedere all'immunizzazione dei bambini anche in Ecuador. Garzon ha sottolineato che tutti i bambini in età scolare potranno ricevere la copertura vaccinale a partire dall'età di 3 anni. Il ministro ha tuttavia assicurato che il governo seguirà le indicazioni scientifiche del caso, tra cui una prossima pubblicazione sulla rivista scientifica britannica “The Lancet”, in cui saranno pubblicati gli studi relativi all'uso del CoronaVac sui bambini. Garzon ha infine ricordato che entro l'inizio di settembre è prevista l'immunizzazione dell'intera popolazione di età superiore ai 16 anni, pari a circa il 72 per cento della popolazione.(Brb)