Usa: Austin, preoccupazione per navi iraniane nell'Atlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha dichiarato di essere "preoccupato" per le due navi iraniane che stanno attraversando l'Oceano Atlantico. Sebbene non sia chiaro dove siano dirette le due imbarcazioni, Austin ha espresso preoccupazione per il fatto che potrebbero trasportare armi, potenzialmente in Venezuela, che ha avuto per anni una relazione aspra con gli Stati Uniti. "Il precedente di consentire all'Iran di fornire armi alla regione mi causa grande preoccupazione", ha detto Austin durante un'audizione della commissione per i Servizi armati del Senato federale. "Sono assolutamente preoccupato per la proliferazione di armi, di qualsiasi tipo, nel nostro quadrante", ha aggiunto. Il capo del Pentagono ha suggerito di poter fornire maggiori dettagli sulle navi, comprese le armi che potrebbero trasportare, in una sessione a porte chiuse con i senatori. Le parole di Austin arrivano nello stesso giorno in cui l'Iran ha annunciato pubblicamente che il cacciatorpediniere Sahand e la nave da ricognizione Makran erano arrivati ​​nell'Atlantico. (Nys)