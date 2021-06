Argentina: Fernandez saluta Castillo, "presidente eletto del Perù"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha salutato Pedro Castillo come vincitore del ballottaggio presidenziale in Perù. "Ho parlato con Pedro Castillo, presidente eletto del Perù", ha scritto Fernandez nelle ore in cui le autorità elettorali del Paese andino sono ancora impegnate a chiudere il conteggio dei voti espressi, in attesa di esaurire la corposa mole di ricorsi annunciata da Keiko Fujimori, in ritardo di circa 70mila voti sul candidato di sinistra. "Ho espresso il mio auspicio di unire gli sforzi in favore dell'America latina. Siamo nazioni affratellate nel profondo" ha scritto Fernandez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. A completare il commento di una foto con Castillo che saluta da un balcone, il capo dello stato argentino "festeggia" il fatto che "l'amato popolo peruviano affronti il futuro in democrazia e con solidità istituzionale". (segue) (Abu)