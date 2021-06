Roma 2021: M5s, terzetto contro Raggi è pronto, il competente, l'esperto e il risolutore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla fine sono arrivati. Qualcuno ci ha impiegato qualche mese, ma il terzetto è pronto: il competente, l’esperto e il risolutore". Così in un post su Facebook il Movimento 5 stelle, dopo la scelta dei candidati sindaci che sfideranno Virginia Raggi per la guida di Roma, mostrando le immagini di Roberto Gualtieri, candidato per il centro sinistra, Carlo Calenda, leader di Azione che si presenterà con una lista civica senza il nome del suo partito e Enrico Michetti, candidato del centrodestra scelto ieri. "Il primo è convinto che per uscire dai Parioli serva l’aereo. Il secondo che le periferie siano una roba che si trova sui manuali di economia. Il terzo si definisce Mr.Wolf, forse dimenticando che Mr.Wolf risolveva sì i problemi, ma quelli dei criminali, mica dei cittadini. Ma più che Pulp Fiction, questi tre ricordano un altro film…". (segue) (Rer)