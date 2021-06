© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento del ruolo del Copasir nel testo finale del decreto legge sulla cybersecurity approvato questa sera dal Consiglio dei ministri. E' quanto si legge in una nota. (Com)