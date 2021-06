Brasile: Coppa America, dopo Mastercard e Ambev anche Diageo rinuncia a mostrare il suo marchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società britannica produttrice bevande analcoliche Diageo, sponsor ufficiale della Coppa America di calcio 2021, ha annunciato che non esporrà il proprio marchio durante gli incontri del torneo ospitato in Brasile tra il 13 giugno e il 10 luglio. La compagnia titolare dei marchi Smirnoff e Johnnie Walker ha dichiarato che la scelta è dovuta "all'attuale situazione sanitaria brasiliana e in rispetto al momento delicato per la pandemia di Covid-19 nel paese. Diageo ribadisce il proprio impegno nei confronti della società, osservando i protocolli di sicurezza e le azioni istituzionali che contribuiscono alla mitigazione della pandemia", ha affermato la società britannica, sottolineando che i termini della sponsorizzazione erano stati concordati quando l'evento si sarebbe tenuto in Colombia e Argentina. (segue) (Brb)