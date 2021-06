Brasile: Coppa America, dopo Mastercard e Ambev anche Diageo rinuncia a mostrare il suo marchio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pm sostengono che lo svolgimento dell'evento nel paese, deciso in fretta dopo che Argentina e Colombia si sono rifiutate di ospitare la competizione, mette a rischio la salute dei lavoratori, siano essi giocatori, personale tecnico, giornalisti, professionisti di radio e televisioni, dipendenti degli stati, agenti di sicurezza e altri coinvolti nell'organizzazione e nella logistica della Coppa. Secondo i pm, il rischio di contagio si aggrava ulteriormente con lo spostamento delle delegazioni e con "l'aumento del flusso di passeggeri nel trasporto pubblico, aereo e non, aumentando la trasmissione del virus". La procura ritiene poi che la logistica per lo svolgimento delle partite richieda la presenza fisica e lo spostamento costante non solo degli atleti stessi, ma anche delle delegazioni e delle squadre tecniche. Inoltre, le città che riceveranno le partite registrano mediamente un'occupazione dei posti letto in terapia intensiva oltre l'80 per cento. (Brb)