Covid: G7 donerà 1 miliardo di dosi di vaccino ai paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del G7 si impegneranno a fornire un miliardo di dosi di vaccini contro il Covid-19 ai Paesi in via di sviluppo in occasione del vertice che si apre domani in Cornovaglia, Regno Unito. Lo ha reso noto Downing Street, dal momento che il governo di Londra presiede il summit G7. L'obiettivo, si legge nel comunicato ufficiale, è quello di "porre fine alla pandemia" nel 2022. Il Regno Unito, per parte sua, donerà 100 milioni di dosi, mentre gli Usa – come annunciato dal presidente Joe Biden – forniranno 500 milioni di vaccini Pfizer.(Nys)