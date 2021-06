Perù: presidenziali, Keiko Fujimori accusa la magistratura di voler influire sul processo elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore peruviano José Domingo Pérez ha chiesto la carcerazione preventiva per Fujimori per aver infranto le regole della libertà condizionata imposte dalla magistratura a seguito della sua scarcerazione, avvenuta lo scorso anno. In particolare, l'attuale candidata alla presidenza di "Perù Libre" è accusata di aver violato l'obbligo di non comunicare con testimoni o altri coimputati nel caso di "riciclaggio di denaro, organizzazione criminale e ostruzione alla giustizia" aperto a suo carico. A motivare la richiesta del procuratore il fatto che ad accompagnare Keiko nella conferenza stampa con cui, mercoledì sera, si anticipava una corposa serie di ricorsi contro presunte irregolarità nel voto di domenica scorsa, era proprio Miguel Torres Morales, già deputato "fujimorista" presentato come "avvocato" del partito Forza popolare, e testimone del fascicolo all'esame della giustizia. (segue) (Brb)