Perù: presidenziali, Keiko Fujimori accusa la magistratura di voler influire sul processo elettorale (3)

- Nonostante l'avvio delle indagini, Keiko Fujimori ha potuto presentare la sua candidatura alle presidenziali perché non è ancora intervenuta una sentenza di condanna. La parte del processo che la riguarda rimane sospesa almeno fino all'esito definitivo della contesa elettorale. In caso di vittoria, ipotesi che i numeri sembrano però rendere sempre meno probabile, il processo si potrà riaprire solo dopo la fine del mandato presidenziale. La richiesta di Pérez è stata consegnata nelle mani del giudice Victor Zuniga Urday, che dovrà convocare nelle prossime ore un'udienza per stabilire se Keiko Fujimori, accusata di contributi illeciti nelle campagne elettorali del 2011 e del 2016, potrà continuare ad attendere il processo in libertà, pur se con le limitazioni fissate dalla giustizia, o essere rimessa in arresto preventivo. (segue) (Brb)