Perù: presidenziali, Keiko Fujimori accusa la magistratura di voler influire sul processo elettorale (5)

- Se accolti, i ricorsi dovrebbero congelare - ed eventualmente annullare - circa 200mila voti. Intervistato da "Rpp", il presidente del Jurado nacional de elecciones (Jne), Juan Luis Salas, ha parlato di un numero di ricorsi "straordinario", soprattutto se paragonato ai due presentati nel 2011 e alla trentina di richieste di nullità del 2016. Salas ha assicurato che non intende dare scadenze per non anteporre la fretta alla attendibilità del riesame: "nessuno vuole soluzioni da tre minuti, con l'impossibilità materiale di svolgere un'analisi". Calcolando una media di 225 voti a verbale, le impugnazioni potrebbero redistribuire fino a un massimo di 78 mila voti, cifra che si spinge a quota 168.975 se si prendono in considerazione il totale delle schede ora ricontrollate dal Jurado nacional de elecciones. La tendenza delle revisioni nelle ultime ore mostra una distribuzione dei voti dubbi non troppo lontana da quella dei voti regolari, che difficilmente potrebbe da sola alterare l'esito finale. (Brb)