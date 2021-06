Covid: bilancio globale decessi 2021 superiore a quello del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di decessi associati al Covid-19 nel 2021 a livello globale è già superiore al totale registrato in tutto il 2020. E' quanto emerge da un'analisi del "Wall Street Journal" su dati raccolti dalla Johns Hopkins University. I vaccini hanno sconfitto il virus nelle nazioni più sviluppate, ma al contempo i decessi a livello mondiale sono stati decisamente più numerosi. Ci sono voluti meno di sei mesi per registrare più di 1,88 milioni di morti per Covid-19 quest'anno. Questi numeri sottolineano un divario crescente tra paesi sviluppati e nazioni in via di sviluppo, mentre il presidente Usa Joe Biden e i leader del G7 si apprestano a discutere misure multilaterali per affrontare questa sfida. Mentre paesi occidentali come Stati Uniti, Canada e Regno Unito celebrano un basso numero di casi di Covid e il calo significativo dei decessi grazie alle campagne di vaccinazione di massa, l'intensificarsi della pandemia in alcune parti dell'Asia e dell'America Latina ha spinto il numero delle vittime ad un livello estremamente alto. E' il caso, ad esempio, dell'Argentina. “Stiamo vivendo il nostro momento peggiore dall'inizio della pandemia", ha detto il presidente argentino Alberto Fernández alla fine del mese scorso. Il paese andino sta affrontando la sua ondata più lunga e grave, con oltre 500 persone che muoiono in media ogni giorno.(Nys)