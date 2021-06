Cile: Covid, governo decreta nuova quarantena totale per la capitale Santiago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Cile ha decretato il ritorno alla quarantena totale per gli oltre otto milioni di abitanti della Regione Metropolitana della capitale Santiago in risposta al persistente aumento dei casi di nuovo coronavirus. Oltre alla capitale la serrata include anche altri sette municipi nelle regioni di Valparaiso, O'Higgins, El Maule e Los Lagos. In totale si tratta di un'area dove risiede circa il 58 per cento della popolazione complessiva del Paese. "Nonostante nell'ultima settimana abbiamo assistito a un rallentamento della progressione dei contagi ci preoccupano i numeri della Regione Metropolitana, che è l'area più densamente popolata", ha dichiarato la vice ministra della Salute, Paula Daza. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.716 contagi e 189 decessi e in tale contesto i casi attivi sono oltre 45 mila con un livello di occupazione delle terapie intensive del 96 per cento. Dall'inizio della pandemia il numero totale di casi è di 1.453.478, mentre i decessi sono 30.339. (segue) (Abu)