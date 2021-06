Iran: Teheran accusa Aiea di avere un “approccio controproducente” ai negoziati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione del documento dell’Aiea è avvenuta mentre sono in corso a Vienna gli incontri diretti tra il gruppo P4+1 (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Germania) e Iran, e indiretti con gli Stati Uniti, per rilanciare l’accordo sul nucleare iraniano. Ad aprile sono iniziati gli incontri tecnici tra l'Aiea e Teheran con l'obiettivo di chiarire la presenza di materiale nucleare in più luoghi, “chiaramente” accertati dalle ispezioni. La maggior parte dell'attività risale ai primi anni 2000. "Le aspettative non sono state soddisfatte. Non ci sono progressi concreti", ha affermato lo scorso 7 gennaio, il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi. Il direttore generale dell’Aiea ha inoltre contestato la restrizione delle ispezioni di funzionari dell’Agenzia nei siti nucleari iraniani, sottolineando che è "sempre più difficile" prendere in considerazione un'ulteriore estensione dell'accordo temporaneo con l'Iran, che durerà fino al 24 giugno. "Limitando l'accesso all'Aiea, l'Iran complica il compito della comunità internazionale che deve garantire che le sue attività rimangano esclusivamente pacifiche", hanno reagito i Paesi del cosiddetto gruppo E3 (Francia, Germania, Regno Unito), in una dichiarazione congiunta. Anche gli Stati Uniti, usciti dall’accordo nel maggio 2018 con la presidenza di Donald Trump e attualmente in fase di negoziazione per un rientro favorito dall’amministrazione di Joe Biden, hanno invitato l'Iran a "collaborare pienamente". (Res)