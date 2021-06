© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone, compreso un bambino, sono rimaste uccise durante una sparatoria in un negozio a Royal Palm Beach, località a 130 chilometri da Miami, in Florida. Lo scrive la stampa Usa. L’assalitore è una delle tre persone che hanno perso la vita. L’ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach ha fatto sapere che gli investigatori stanno indagando per fare luce su quanto accaduto.(Nys)