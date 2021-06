Usa: portavoce Casa Bianca paragona era Trump a serie tv “Il Trono di Spade”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha usato un paragone cinematografico per criticare la gestione dell’ex presidente Donald Trump, paragonandola alla nota serie televisiva “Il trono di Spade”, prodotta dalla casa di produzione statunitense Hbo con il titolo di “Game of Thrones”. In un’intervista al “Financial Times”, Psaki ha fatto riferimento in particolare alle fughe di notizie durante l’era Trump e alle lotte intestine tra i funzionari dell'amministrazione nei quattro anni precedenti rispetto al mandato dell’attuale presidente Joe Biden. "Non c'è molto dramma da ‘Game of Thrones' adesso, sembra ci possa essere un po' di cambiamento rispetto agli ultimi quattro anni", ha detto Psaki. La portavoce ha spiegato che molti membri dello staff della Casa Bianca hanno una lunga storia di collaborazione con Biden, e questo ha creato un diverso tipo di atmosfera alla Casa Bianca, riducendo al minimo l’arrivo di indiscrezioni alla stampa. “Il trono di Spade” è una serie tv fantasy ispirata ai libri di George Raymond Richard Martin e incentrata sulle lotte di potere tra diverse casate in un mondo immaginario di ambientazione medievale.(Nys)